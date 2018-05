Twee Palestijnse doden na Israëlische aanval op Gazastrook

Bij een aanval van het Israëlisch leger in het zuiden van de Gazastrook zijn minstens twee Palestijnen gedood en verschillende gewond. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in Gaza werd een militaire uitkijkpost in de omgeving van Khan Younis onder vuur genomen door een Israëlische tank. Het ging om een reactie op de explosie van een door Palestijnen geplaatste bom aan de grens. Daarbij raakte niemand gewond.

De Israëlische luchtmacht had zaterdagnacht al stellingen van Hamas in het zuiden van de Palestijnse enclave aan de Middellandse Zee bestookt. Volgens een militair woordvoerder werd daarmee gereageerd op pogingen van Palestijnen om Israëlisch grondgebied te infiltreren. Vier mannen hadden de grensomheining doorgesneden en volgens het leger geprobeerd de militaire infrastructuur te beschadigen. Sinds 30 maart zijn circa 120 Palestijnen bij confrontaties met Israëlische soldaten aan de grens tussen Israël en de Gazastrook gedood. Duizenden anderen raakten gewond.

Het Israëlische leger had zaterdag al meegedeeld dat een 20-jarige soldaat aan zijn verwondingen is bezweken. Die had hij bij een razzia op de Westelijke Joraanoever opgelopen. De militair van de special forces was bij een operatie in een vluchtelingenkamp bij Ramallah door een 'zwaar voorwerp' getroffen. Volgens de media ging het om een marmeren plaat, die een Palestijn vanop de derde verdieping van een gebouw naar beneden had gesmeten.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu drukte zijn medeleven uit over de dood van de soldaat. Het leger is op zoek naar de dader.

Israël en Hamas hebben sinds 2008 al drie oorlogen gevoerd. Sinds 2014 is er officieel een staakt-het-vuren van kracht, maar de situatie blijft gespannen. Sinds 30 maart werden volgens het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook minstens 116 Palestijnen die protest voerden aan de grens van de enclave, doodgeschoten door Israëlische soldaten.