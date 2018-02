Twee Korea's schudden hand op topniveau, ook Mike Pence even aanwezig

Dat gebeurde tijdens een ontvangstdiner in een hotel in Yongpyeong, ten oosten van PyeongChang, waar straks de Winterspelen (9-25 februari) van start gaan.

Op het diner was ook de Amerikaanse vicepresident Mike Pence even aanwezig. Hij en Kim Yong-nam hebben elkaar kort gezien, zo meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap, maar Pence was na een vijftal minuten weer weg. Volgens Yonhap probeerden de twee elkaar te vermijden. Onder de andere genodigden was ook de Japanse premier Shinzo Abe.

Delegatie

Kim Yong-nam is de diplomatieke leider van de 22-koppige Noord-Koreaanse delegatie die vrijdag aankwam in Zuid-Korea. Hij wordt beschouwd als het ceremoniële staatshoofd van het regime.

Een van de andere leden van de delegatie is de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Zij is het eerste lid van de regerende Kim-dynastie die naar het Zuiden gaat. Op papier zijn beide landen nog altijd in oorlog.

Symbolisch

De twee Korea's zullen onder één vlag deelnemen aan de openingsceremonie en met een gezamenlijk team deelnemen aan de ijshockeycompetitie voor vrouwen. Daarvoor heeft Seoel, een bondgenoot van de VS, toestemming moeten vragen aan Washington en zijn bondgenoten.

