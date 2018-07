Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be analyse

Twee jaar na #voteleave zijn we nog geen stap dichter bij een brexitakkoord

De deadline voor brexit komt alsmaar dichterbij. Maar een akkoord over de toekomstige handelsrelaties ligt nog niet in het vooruitzicht. De tijd tikt terwijl de regering May amper nog ruimte heeft om te manoeuvreren.