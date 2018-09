Twee grootste fracties in Iraaks parlement eisen ontslag van premier

'We vragen de regering zich te verontschuldigen bij het volk en meteen ontslag te nemen', zei Hassan al-Aqouli, parlementslid en woordvoerder van de lijst van Moqtada Sadr.

Ahmed al-Assadi, woordvoerder van de andere lijst, die anti-jihadistische oud-strijders groepeert, hekelde het 'falen van de regering om de crisis in Basra op te lossen', de stad in het zuiden van het land waar deze week twaalf betogers werden gedood en heel wat instellingen in brand gestoken.

De twee politici deden hun uitspraken na een zitting van het parlement over de crisis in Basra.