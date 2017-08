Twee doden en vier gewonden bij schoten in Duitse discotheek

Een man van 34 jaar had binnen het gebouw eerst iemand gedood en vervolgens met zijn vuurwapen drie andere mensen zwaar verwond. Vervolgens bracht hij buiten zware verwondingen toe aan een politieagent waarna de ordediensten de amokmaker doodschoten.

Een van de gewonden is een politieagent die er ernstig aan toe is maar die niet in levensgevaar verkeert. De politie en het parket zeggen dat het onduidelijk is of de schutter al dan niet alleen heeft gehandeld.

Er is we geen sprake van terrorisme. De politie sluit naar eigen zeggen a priori een terreurdaad uit. 'We gaan niet uit van het principe van een terroristische gewelddaad', zei woordvoerder Fritz Bezikofer van de plaatselijke politie aan zender n-tv.