Twee doden bij schietpartij in Israëlische ambassade in Jordanië

Dat melden de Jordaanse veiligheidsdiensten in een communiqué.

De schietpartij vond volgens de Jordaanse staatsveiligheid zondagavond plaats in een woning die bij de Israëlische ambassade hoort. Eén Jordaniër, een 17-jarige jongen, overleed ter plaatse, een andere overleed even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De tweede overledene zou een dokter zijn die op het moment van de schietpartij in het gebouw aanwezig was.

De Jordaanse veiligheidsdiensten kwamen na de aanval massaal ter plaatse aan de ambassade.

Zowel Jordanië als Israël zijn bijzonder karig met informatie.

Over de dader(s) is officieel nog niets geweten, maar volgens de Jordaanse staatsveiligheid kwamen vlak voor de aanval twee Jordaanse werknemers van een schrijnwerkerij het gebouw binnengewandeld om er klusjes te verrichten.

Het is niet duidelijk of het incident gelinkt is aan de oplopende spanningen in de regio. De laatste dagen liggen Israël en de Arabische buren opnieuw op ramkoers, nadat Israël de veiligheidsmaatregelen voor moslims op de Tempelberg in Jeruzalem opdreef, tot grote woede van de Palestijnen. Bij het aanhoudend geweld vielen zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant al verschillende doden.