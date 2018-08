Twaalf terreurverdachten gedood door Egyptische veiligheidsdiensten

Het vuurgevecht vond plaats in de stad El Arish, nadat de veiligheidsdiensten informatie hadden gekregen over de aanwezigheid van 'terroristische elementen' in de regio. Twaalf 'terroristen' werden gedood, aan de kant van het leger waren er geen slachtoffers. Sinds het begin van het offensief 'Sinaï 2018' op 9 februari, kwamen al 250 jihadisten en een dertigtal soldaten om het leven, zo blijkt uit officiële cijfers.

Op 5 augustus kondigden de autoriteiten nog aan dat op een paar dagen tijd 52 jihadisten om het leven kwamen. Sinds de afzetting van president Mohamed Morsi in 2013, vechten de veiligheidskrachten in de Sinaï tegen extremistische groepen, waaronder IS. Door aanvallen van jihadisten zijn al honderden politieagenten en soldaten omgekomen.