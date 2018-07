Twaalf Russische inlichtingenofficieren aangeklaagd voor hacken e-mails Amerikaanse Democraten

Dat heeft viceminister van Justitie Rod Rosenstein vrijdag aangekondigd. Uitgerekend binnen drie dagen heeft president Donald Trump zijn eerste bilaterale ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Volgens Rosenstein zouden de Russische inlichtingenofficeren vanaf maart 2016 cyberaanvallen hebben uitgevoerd op e-mailaccounts van vrijwilligers en medewerkers van de Democratische kandidate Hillary Clinton.

De twaalf beklaagden, allen werkzaam bij de inlichtingendienst van het Russische leger (GRU), zouden zo volgens de aanklacht mails hebben gestolen en gepubliceerd om invloed uit te oefenen op de verkiezingen. Volgens Rosenstein hadden de verdachten contacten met verscheidene Amerikanen, maar er zijn geen aanwijzingen dat Amerikaanse burgers een misdaad hebben gepleegd.

Om de inbeschuldigingstellingen is verzocht door de speciale aanklager Robert Mueller, die onderzoek voert naar Russische inmenging in de verkiezingen van november 2016. Die werden gewonnen door de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Eerder werden ook al dertien Russen en drie Russische bedrijven aangeklaagd omdat ze op sociale media een campagne zouden hebben gevoerd om Clinton te destabiliseren. Moskou verwerpt die aantijgingen.

Maandag ontmoet Trump zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Helsinki. Daar zouden ze het onder meer hebben over de aantijgingen over Russische inmenging in de verkiezingscampagne. De datum van de bekendmaking van de inbeschuldigingsstelling is volgens Rosenstein gebaseerd op 'feiten, bewijzen en de wet die bepaalt wat volstaat om een inbeschuldigingsstelling te presenteren'.

De Democratische oppositie in Washington eist inmiddels dat Trump zijn ontmoeting met Poetin afgelast. Rusland moet eerst 'aantoonbare en transparante stappen' zetten die verzekeren dat het land zich niet zal bemoeien met toekomstige verkiezingen, zei Senaatsfractieleider Chuck Schumer. Ook Nancy Pelosi, oppositieleider in het Huis van Afgevaardigden, vraagt garanties dat het Kremlin 'de aanhoudende aanvallen op onze democratie' stopzet.

Rusland blijft intussen elke betrokkenheid in de verkiezingscampagne ontkennen. 'Als de Amerikanen feiten hebben, dan zullen wij die bestuderen. Dat heeft onze president al meermaals gezegd', zo verklaarde zijn adviseur Joeri Oesjakov vrijdag in Moskou. Volgens hem wordt de kwestie misbruikt door Amerikanen die tegen een toenadering tot Moskou zijn.

Volgens Oesjakov beschouwt Rusland de Amerikaanse president Trump als een 'partner met wie we kunnen onderhandelen'. 'De bilaterale betrekkingen zijn zeer slecht. Men moet ergens beginnen om de situatie te verbeteren', klonk het. De relaties tussen Washington en Moskou zijn nooit slechter geweest sinds het einde van de Koude Oorlog. De verhalen over Russische inmenging in de verkiezingen dragen daartoe bij, net als de onenigheid over de oorlogen in Syrië en Oekraïne.