Twaalf arrestaties na aanslag in Londen

Volgens de politie zijn er nog andere huiszoekingen gaande in Barking. Eén van de appartementen die zijn doorzocht in de wijk in het oosten van Londen zou de woonplaats zijn geweest van één van de drie daders.

Zondagmorgen werd in een flat in Barking.bij een huiszoeking ook een zogenaamde gecontroleerde explosie geregistreerd.

De politie schoot zaterdagavond drie mannen dood die in Borough Market verscheidene mensen met messen hadden aangevallen en voordien met een bestelwagen voetgangers hadden aangereden op London Bridge. Daarbij vielen zeven doden en talloze gewonden. Het werd vrij snel duidelijk dat het om een terroristische aanslag ging, die geïnspirereerd lijkt door vroegere terreurdaden op Europees grondgebied

De aanslag kosttte het leven aan zeven mensen. Een vijftigtal werd gewond, van wie er nog enkele in kritieke toestand verkeren.

De politie deelde zondag mee dat bij de aanval ook vier politie-officieren gewond raakten. Eén officier van de British Transport Police is ernstig gewond. Daarnaast deelden drie leden van de Metropolitan Police in de klappen. Eén van hen incasseerde verscheidene messteken en verkeert eveneens in ernstige toestand.

De aanslag van zaterdagavond in Londen is de derde terreuraanval die het Verenigd Koninkrijk te verduren krijgt in drie maanden tijd, In maart was er een aanslag in Westminster, waar vijf mensen gedood werden. Minder dan twee weken geleden ontplofte een bom in Manchester, waarbij 22 mensen het leven verloren.