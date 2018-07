Tv-zender CBS onderneemt voorlopig geen actie na verdachtmakingen seksueel wangedrag CEO

Moonves wordt in het magazine The New Yorker beschuldigd van decennialang seksueel wangedrag. The New Yorker citeerde zes vrouwen volgens wie de nu 68-jarige Moonves hen seksueel zou lastiggevallen hebben in een professionele omgeving tussen de jaren 80 en 2000. Het gaat om aanrakingen en kussen onder dwang. Ze verklaarden ervan overtuigd te zijn dat hun carrière schade opliep omdat ze niet ingegaan waren op zijn avances.

Moonves gaf toe dat hij een van de vrouwen heeft gekust, maar hij ontkent hen aangerand te hebben. Zijn vrouw Julie Chen verdedigde haar man vrijdag via Twitter. In een persbericht zei CBS vrijdag dat het alle beschuldigingen van wangedrag serieus neemt.

De raad van bestuur stelde maandag ook zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uit, die gepland staat op 10 augustus. Het bedrijf is verwikkeld in een juridische strijd met een van zijn grote aandeelhouders, National Amusements. De aandelen van CBS verloren maandag 5 procent aan waarde.