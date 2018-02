Tussen liefde en machtsmisbruik: 'Mijn relatie met die Afghaanse jongen heeft hem niet geholpen'

De Griekse eilanden Lesbos, Chios en Samos liggen in de Egeïsche Zee, dicht bij het Turkse vasteland. Alle drie kregen ze een mooie rol toebedeeld in de Griekse mythologie, maar we kennen ze vandaag vooral van de beelden uit het nieuws, van de vluchtelingen die er soms meer dood dan levend aanspoelen in rubberen bootjes. Sinds het uitbreken van de vluchtelingencrisis in 2014 hebben zich tal van hulporganisaties gevestigd op de eilanden, van het Rode Kruis en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tot kleine burgerinitiatieven die door vrijwilligers uit de grond worden gestampt.

...