Tusk stelt 'onvoldoende vooruitgang' vast om handelsgesprekken op te starten

'Als u het mij vraagt, en als lidstaten het mij vandaag vragen, dan zou ik zeggen dat er nog niet voldoende vooruitgang is geboekt, maar we zullen eraan werken', zo verklaarde Tusk terwijl in Brussel de Europese en Britse onderhandelaars een vierde onderhandelingsronde sinds juni hebben aangevat.

Tusk zit op 19 en 20 oktober een top in Brussel voor waar de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 overige lidstaten een balans zullen opmaken van de brexit-onderhandelingen.

Pas als zij vaststellen dat er 'voldoende vooruitgang' is geboekt in de discussies over de boedelscheiding, willen de Europeanen ook gesprekken aanknopen over een economisch partnerschap en andere aspecten van de toekomstige relaties.

De Europeanen hebben drie cruciale thema's voor een geordende boedelscheiding geïdentificeerd: de vrijwaring van de rechten van de EU-burgers in Groot-Brittannië, de Ierse grenskwestie en de financiële afwikkeling. De Britten stellen echter dat sommige thema's onlosmakelijk verbonden zijn met de toekomstige relaties van hun land met de EU.

Groot-Brittannië stapt op 29 maart 2019 uit de EU. May heeft inmiddels wel verzocht om nadien een transitieperiode van ongeveer twee jaar te voorzien.