Tusk krijgt wind van voren in eigen land: 'Icoon van kwaad en domheid'

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski heeft zijn landgenoot en voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk een 'icoon van het kwaad en de domheid' genoemd. Dat zei hij op het Poolse radiostation RMF, zo meldt Politoco, nadat Tusk in zijn nieuwjaarsboodschap de Polen een gelukkig 2017 had gewenst 'in een land virj van kwaad en domheid.'

Volgens Waszczykowski, een lid van de meerderheidspartij PiS, heeft Tusk niets gedaan om de Polen te helpen met betrekking tot de brexit. 'Wij willen heel actief meewerken aan discussies over de toekomst van de Europese Unie, de brexit en de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa, maar Tusk heeft niks gedaan om ons te helpen. Hij is een icoon van het kwaad en de domheid.'

Tusk moet ver weg van Polen blijven en zijn attitude tegenover zijn thuisland wijzigen voor hij in mei opkomt voor een tweede termijn als Raadsvoorzitter, klonk het nog. Jaros?aw Kaczy?ski, leider van PiS en een van de belangrijkste politici in Polen, zei dat een nieuwe termijn voor Tusk 'een negatieve zaak zou zijn voor de Europese Unie.'

Polen ligt al langer op ramkoers met de Europese Unie, wat Tusk in almaar nauwere schoentjes brengt. 'De toekomst van de Europese Unie (EU) hangt net zozeer af van de Poolse regering als van Angela Merkel', zei Tusk onlangs tijdens een tv-interview. Europa maakt zich onder andere zorgen over het Poolse grondwettelijk hof en de strijd die twee opeenvolgende Poolse regering erover voerden. Ook de verstrenging van de mediawetgeving is niet naar de zin van Europa.