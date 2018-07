Tusk dient Trump van antwoord: 'Waardeer je bondgenoten, je hebt er niet veel'

De Amerikaanse president had de voorbije dagen nog kritiek geleverd op de Europese NAVO-lidstaten die hun engagement op het vlak van defensie-uitgaven niet nakomen. Maar Tusk benadrukte tijdens een korte persconferentie dat 'solidariteit belangrijker is dan geld.'

'De EU besteedt meer aan defensie dan Rusland, en evenveel als China', zo benadrukte Tusk. 'Waardeer je bondgenoten, je hebt er niet veel', zo luidde zijn de boodschap aan de Amerikaanse president voorts.

De Europese president herinnerde Trump eraan dat de EU als eerste de VS hebben bijgestaan na de terreuraanvallen die op 11 september 2001 de VS hadden getroffen. 'En de Europese soldaten hebben in Afghanistan schouder aan schouder gevochten met de Amerikaanse.'

Daarmee reageerde Tusk op een reeks uithalen van de Amerikaanse leider. Maandag had Trump op Twitter nog aangeklaagd dat de VS 'veel meer uitgeven aan de NAVO dan enig ander land. Dat is niet eerlijk noch aanvaardbaar', schreef hij toen. 'De NAVO is een betere zaak voor Europa dan voor de VS.'

Samenwerking

De Europese reactie volgde tijdens een korte persconferentie naar aanleiding van de ondertekening van een verklaring over een verdere samenwerking tussen de EU en de NAVO. Net als NAVO-secretaris generaal Jens Stoltenberg, en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zette Tusk dinsdag kort na de middag zijn handtekening onder de tekst.

De nadruk in die verklaring ligt op het aanpakken van cyberdreigingen, terrorisme en mensenhandel. Een andere belangrijk onderdeel van de samenwerking handelt over 'militaire mobiliteit', wat betekent dat er betere voorzieningen moeten komen voor militair transport door Europa. Juncker noemde de ondertekening dinsdag 'een belangrijke mijlpaal' in de samenwerking tussen de EU en de NAVO. Stoltenberg prees dan weer de 'grote bereidheid van Europa om de samenwerking te verdiepen'. Hij beklemtoonde ook dat de EU al 'meer verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn eigen bescherming.'