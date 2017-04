Turkse zuiveringen: Nog eens bijna vierduizend ambtenaren op straat gezet

Het gaat om 3.974 ambtenaren, van wie meer dan duizend die bij het ministerie van Justitie werken en een duizendtal die van het leger afhangen, aldus het decreet dat de naam van alle betrokkenen aangeeft.

Volgens het staatspersbureau Anadolu zijn bij een enorme veiligheidsoperatie van meer dan 71.000 mensen van de politie, gendarmerie en kustwacht vrijdagavond laat in Turkije zowat 1.600 mensen vastgezet. Bij de operatie zijn meer dan 630.000 mensen tegengehouden en onderzocht.

De conservatieve regering in Ankara heeft anderzijds ook de zeer populaire datingrogramma's op televisie verboden, op grond van de noodtoestand die na de coup is ingesteld, zo blijkt uit een decreet dat eveneens in het staatsblad is gepubliceerd.