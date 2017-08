Turkse regering vaardigt nieuwe maatregelen onder noodtoestand uit

De Turkse regering heeft vrijdag in decreten nieuwe maatregelen uitgevaardigd onder de noodtoestand die al meer dan een jaar van kracht is, zo heeft het staatspersbureau Anadolu gemeld. Ze slaan op de veiligheidstroepen, de inlichtingendiensten en de justitie.

Het decreet stuurt 928 ambtenaren van uiteenlopende departementen de laan uit terwijl 57 voorheen weggestuurde mensen weer in dienst komen. De Turkse regering zal 32.000 nieuwe politieagenten rekruteren, alsmede duizenden nieuwe rechters en aanklagers.

Na de mislukte coup van juli vorig jaar tegen het bewind van president Recep Tayyip Erdogan vond er in Turkije een grote zuivering bij justitie en de veiligheidstroepen plaats. Volgens het nieuwe decreet wordt promotie maken in het leger nu makkelijker. Het hoofd van de belangrijkste inlichtingendienst, de MIT, mag niet meer getuigen voor een rechtbank zonder toestemming van de president die meer macht krijgt over de coordinatie van de inlichtingen. Meerdere Koerdische organisaties en media zijn buiten de wet gesteld. Een openbare aanklager kan nu onderzoeken opstarten naar parlementsleden. Regels daarvoor lijst het decreet niet op zodat het onduidelijk is welk gevolg de maatregel zal hebben voor de bestaande regels.

Onder de noodtoestand zijn meer dan vijftigduizend mensen in de gevangenis beland en heeft een drievoud daarvan zijn job verloren. Meer dan 165 journalisten vertoeven in een cel, tientallen media zijn buiten de wet gesteld.

Het parlement, gedomineerd door de presidentiële AKP-partij, verlengt de noodtoestand om de drie maanden.