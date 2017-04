Turkse premier roept overwinning uit

Hij deed dit op een moment dat net niet alle stemmen geteld waren. Maar na telling van 99,99 procent van de stemurnen kan het kamp van president Recep Tayyip Erdogan met 51,2 procent van de stemmen de zege mathematisch niet meer ontglippen. De adder onder het gras is het ongenoegen van de grote oppositiepartijen, die een op zijn minst gedeeltelijke hertelling van de stemmen eisen.

Yildirim, net als Erdogan lid van de regerende AK-partij, bestempelde (het verloop van) het referendum overigens als een "nieuwe bladzijde in de Turkse democratie". Het referendum, aldus Yildirim, "kent geen verliezers, enkel winnaars. De winnaar is Turkije". Een minpuntje voor Yildirim: in het nieuwe systeem zal de man een andere job moeten zoeken. De functie van minister-president wordt immers afgeschaft.