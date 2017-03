Turkse premier belooft "sterke tegenmaatregelen" na gebeurtenissen in Rotterdam

"Er komt een zwaardere vergelding tegen de onaanvaardbare behandeling van Turkije en zijn ministers die diplomatieke immuniteit genieten", zei de minister zondag in de vroege ochtend in een schriftelijke verklaring. Hij voegde toe dat gebeurtenissen als deze duidelijk maken wie "de echte vrienden" van Turkije zijn. "Onze zogenaamde Europese vrienden, die het bij elke gelegenheid hebben over de democratie, de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten, hebben opnieuw gefaald."

Tegelijk riep hij de Turken in Nederland en Duitsland op om de kalmte te bewaren, en niet ten prooi te vallen aan provocaties. Hij vroeg hen ook op zeker te gaan stemmen bij het Turkse referendum, omdat dat "het beste antwoord" zou zijn aan de Europese landen.

Zaterdag kondigde Turkije al aan dat de Nederlandse ambassade en de consulaten voor onbepaalde tijd gesloten moeten blijven. De aankondiging volgde op de beslissing van Nederland om de minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu het land niet binnen te laten.