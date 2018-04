Turkse oppositiepartijen helpen elkaar in strijd tegen Erdogan

Een van de partijen die het opneemt tegen president Recep Tayyip Erdogan en zijn AKP, is het Iyi van oud-minister Meral Aksener. Om de deelname van Iyi te verzekeren, besliste de belangrijkste oppositiepartij CHP om vijftien van haar parlementsleden zich bij Iyi te laten aansluiten.

Een van de voorwaarden om aan de Turkse verkiezingen te kunnen deelnemen, is het beschikken over minstens twintig parlementsleden in de huidige legislatuur. Om Iyi daaraan te helpen, stappen vijftien leden van het CHP nu dus over.

CHP-leider Engin Atalay wil zo de oppositie tegen Recep Tayyip Erdogan zo sterk mogelijk maken. 'Omwille van de democratie, hebben ze beslist Iyi te vervoegen', zegt hij. Het CHP heeft zelf meer dan honderd verkozenen in het Turkse parlement. Iyi-oprichtster en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Aksener wil het tegen Erdogan ook opnemen in de strijd om het presidentschap.

Het CHP en de pro-Koerdische oppositiepartij HDP hebben nog geen kandidaat naar voren geschoven. Erdogan zelf vertegenwoordigt de AKP en de rechts-nationalistische MHP.