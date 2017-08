Turkse Nobelprijswinnaar: 'Gülen zit achter staatsgreep, maar met gedoogsteun van Erdogan'

Orhan Pamuk is een internationaal gerespecteerd en gevierd schrijver. In 2006 won hij de nobelprijs voor de literatuur. De Turkse Pamuk is in zijn thuisland een controversieel figuur, nadat hij onder meer de Armeense genocide meermaals bevestigde. In een interview aan deNikkei Asian Review laat hij nu zijn licht schijnen over de de mislukte staatsgreep die ruim een jaar gelenden plaatsvond.

Aanvankelijk was Pamuk er naar eigen zeggen niet van overtuigd geraakt dat Gülen en zijn beweging achter de mislukte coup in Turkije zaten. Daar kwam hij echter op terug: 'Eens ik zag hoe de Gülenbeweging in het leger was geïnfiltreerd, hoe ze andere soldaten hebben gemarginaliseerd en hoe de staatsgreep werd uitgevoerd, werd het duidelijk dat Gülen er weldegelijk achter zat', aldus Pamuk.

'Regering is hypocriet'

Pamuk is tevreden dat de staatsgreep in Turkije is mislukt. De massale protesten bewijzen dat de bevolking na de mislukte staatsgreep niet alleen Recep Tayyip Erdoğan en de AKP wilde verdedigen, maar ook de democratie in haar geheel.

Pamuk vraag zich wel af hoe de staatsgreep überhaupt is kunnen gebeuren. 'Hoe is het mogelijk zat zo'n beweging in het leger is kunnen infiltreren en zich tot de hoogste echelons hebben kunnen opwerken? Op zulke schaal heeft ze dat ze enkel kunnen bewerkstelligen met behulp van de machthebbende partij. Maar nu begint net die partij iedereen te beschuldigen die heeft samengewerkt met de beweging ', aldus Pamuk.

De Nobelprijswinnaar is dan ook niet mals voor de grootschalige manier waarop tal van functionarissen, rechters en journalisten worden opgepakt of ontslagen. 'Het is hypocriet om en onethisch om journalisten op te sluiten, of ze nu voor of tegen zijn. Velen hebben Gülen ongetwijfeld bewonderd , maar dat wil niet zeggen dat ze iets afwisten van de staatsgreep.'

Democratie in gevaar

Dit doet de Turkse democratie allemaal geen goed, vindt Pamuk. 'Het begon allemaal met het uitroepen van de noodtoestand en de arrestatie van twee rechters van het Grondwettelijk Hof. Als je het hoogste gerechtshof buitenspel kan zetten, ben je tot alles in staat', aldus Nobelprijswinnaar.

'Er is momenteel een gevaarlijke samenloop van een radicaal-rechts politiek klimaat en de politieke Islam. Bovendien wordt de vrijheid van meningsuiting drastisch ingeperkt. Er is geen volwaardige democratie meer. Het secularisme verliest terrein, maar de democratie nog veel meer', stelt Pamuk. Hij meent ook dat de campagne voor de grondwetswijziging, die Erdogan meer macht moest geven, oneerlijk is verlopen.

Hoewel de relatie tussen Duitsland en Turkije momenteel in het slop zit, heeft Pamuk naar eigen zeggen wel veel respect voor Duits Bondskanselier Angela Merkel omdat ze de afgelopen jaren bereid was om meer dan een miljoen vluchtelingen op te nemen. 'Ook Turkije mag trots zijn op het feit dat het op dat vlak grote humanitaire inspanningen levert. Je kan Erdogan voor veel bekritiseren, maar op vlak van immigratie ben ik trots op Turkije en de regering', zegt Pamuk. 'Het populisme misbruikt daarentegen het migratiethema en vormt een groot gevaar voor wat Europa moet staan, namelijk de waarden van de Franse Revolutie.'