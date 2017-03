Turkse meetings: Duitse minister organiseert crisisgesprek, Wilders protesteert

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, heeft zijn Turkse ambtsgenoot Mevlüt Cavusoglu ontmoet voor een crisisgesprek. Gabriel omschreef het gesprek als goed, eerlijk en vriendelijk, maar ook 'hard en tegenstrijdig ten gronde'. Ze spraken over 'alle hete hangijzers', zoals het Turkse grondwetsreferendum, de opgesloten Duitse journalist Deniz Yücel en de verkiezingsmeetings van Turkse politici in Duitsland.

Over die meetings is al heel wat te doen geweest. Concreet gaat het om enkele ministers van de islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP die in verschillende landen campagnemeetings hebben gepland met als doel kiezers te overtuigen om voor te stemmen in het grondwetsreferendum en zo de macht van president Erdogan te steunen.Afgelopen weekend pleitte ook de N-VA voor een verbod.

Volgens Gabriel is het nu zaak om 'stap voor stap' opnieuw tot een normale en vriendschappelijke betrekking tussen Berlijn en Ankara te komen. 'We zijn het eens dat niemand er belang bij heeft de betrekkingen blijvend te beschadigen', zei Gabriel. De Duitse minister zei ook duidelijk te hebben gemaakt dat er grenzen zijn 'die men niet mag overschrijden, en daartoe behoort ook de vergelijking met nazi-Duitsland', aldus Gabriel. Hij zei niets over concrete resultaten van het gesprek.

Cavusoglu, wil op 11 maart in Rotterdam campagne voeren, maar ook daar ziet de regering dat niet zitten. Woensdag hebben PVV-leider Geert Wilders en enkele (kandidaat-)Kamerleden van zijn partij gedemonstreerd bij de Turkse ambassade in Den Haag. Wilders toont er een spandoek met de tekst 'Blijf weg uit Nederland'. Ook een groepje aanhangers van de anti-islamitische groepering Pegida was op de been, net als heel wat pers en politie