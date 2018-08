Turkse Lira zakt naar nieuw dieptepunt door Amerikaanse sancties en inflatie

De munt staat mede onder druk als gevolg van zorgen over een groeiende inflatie en het oplopende conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten. Ook zijn er zorgen over de invloed die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank Maar ook de koers van de euro daalt, naar het laagste niveau tegenover de dollar sinds juli 2017.

De Financial Times schrijft vrijdag dat de Europese Centrale bank bezorgd is over de blootstelling van enkele banken aan Turkije, ook al wordt de situatie niet als kritiek omschreven.