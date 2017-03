Turkse interventie in Syrië "beëindigd", zegt Turkse premier

Of dat een definitief einde betekent van de Turkse militaire aanwezigheid in buurland, is maar de vraag. Yildirim voegde aan zijn uitspraak immers toe dat van nu af eventuele andere militaire operaties "onder een andere naam" zullen worden gehouden. De premier sprak na een bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad.

Met operatie 'Euphrates Shield' lanceerden Turkse militairen met geallieerde "Syrische rebellen" een offensief dat officieel tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) was gericht, maar dat ook, mogelijk zelfs vooral, de creatie van een Koerdische enclave in Noord-Syrië moest verijdelen. Voor Ankara zijn ook de Syrische Koerden "terroristen".

De Syrisch-Koerdische militie YPG wordt echter gesteund door de Verenigde Staten, en die willen niet dat hun bondgenoten worden aangevallen. Of Washington bereid is de Koerdisch-nationale zaak te steunen, is een andere kwestie. De Koerden zijn ook de Syrische regering en haar Russische bondgenoten gunstig gezind.

Hoewel 'Euphrates Shield' officieel beëindigd is, sprak Yildirm niet over enige terugtrekking van de troepen. Tot voor kort werd gedacht dat de Turken, die in het offensief veel manschappen hebben verloren, wilden oprukken tot Raqqa, de "hoofdstad" in Syrië van IS.