'Turkse Duitsers die voor de AfD stemmen, dat kan je je toch niet voorstellen?'

Cansel Kiziltepe zetelt sinds 2013 in als parlementslid in de Duitse Bundestag en probeert ook in 2017 een zetel voor de SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) te veroveren. Als kind van Turkse gastarbeiders groeide ze op in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Met de slogan 'Dein Kiez regiert mit' (De wijk regeert mee, nvdr.) maakt Kiziltepe haar kiezers duidelijk dat ze de grootste zorg van de buurtbewoners bovenaan de agenda van het Duitse parlement plaatst: betaalbaar wonen.

