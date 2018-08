Turks president Erdogan waarschuwt VS voor verdere escalatie

Eerder had Erdogan, na de dramatische koersval van de lira, de natie opgeroepen tot verbondenheid. 'Geen bedreiging, afdreiging of operatie zal Turkije bang maken', schreef Erdogans woordvoerder Ibrahim Kalin op Twitter. 'Turkije zal ook deze strijd winnen.' Hij verantwoordde zich niet voor de instorting van de lira. 'Wie gelooft dat hij Turkije met economische manipulatie op de knieën zal krijgen, kent deze natie wellicht helemaal niet', zei Erdogan vrijdag in het Noord-Turkse Gümüshane.

Wie hij concreet beschuldigde, zei Erdogan niet. In een toespraak in Bayburt had hij eerder van een 'economische oorlog' tegen Turkije gesproken. De lira viel vrijdag tot een recorddiepte. Eén dollar was nog 6,78 lira waard. Aan het begin van de maand was dat nog 5 lira voor 1 dollar. De munt staat mede onder druk als gevolg van zorgen over een groeiende inflatie en het oplopende conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten. Ook zijn er zorgen over de invloed die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank.