Turkijekenner Dries Lesage: 'Europa, luister naar de aanhang van Erdogan!'

In 2016 was het onrustig in Turkije. De Koerdische afscheidingsbeweging PKK pleegde talloze aanslagen waarop de Turkse overheid met een zware repressie reageerde. Ook de Koerdische splintergroep TAK, de IS en het extreemlinkse DHKP-C zaaiden dood en verderf. De Turkse justitie doekte de krant Zaman op, de spreekbuis van de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen. Hij was eerst een bondgenoot van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, maar sinds 2013 zijn ze aartsvijanden.

