Turkije: vier jaar cel voor voormalige pro-Koerdische leider Demirtas

Demirtas zit al sinds november 2016 in hechtenis en voerde vanuit de gevangenis campagne voor de presidentsverkiezingen van 24 juni.

Sirri Süreyya Önder, een vroeger parlementslid van HDP, kreeg drie jaar en zes maanden gevangenisstraf.

'Omdat ze opkwamen voor vrede, werd Demirtas tot 4 jaar en 8 maanden en Önder tot 3 jaar en 6 maanden veroordeeld', meldde de partij HDP, die de 'oorlogspolitiek' van de Turkse regering hekelde.

Demirtas en Önder worden vervolgd voor uitspraken op vieringen van het Koerdische Nieuwjaar in maart 2013. Demirtas wordt in talrijke dossiers vervolgd en riskeert tot 142 jaar cel in het kader van zijn voornaamste proces.

Geviseerd

President Recep Tayyip Erdogan heeft HDP meermaals verweten dat het de politieke vitrine is van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die door Ankara en zijn bondgenoten als een terreurgroep wordt beschouwd.

De partij, de derde formatie in het Turkse parlement, werd hard getroffen door de zuiveringen na de mislukte putsch van juli 2016. Veel kaderleden van de partij zitten in de gevangenis of worden vervolgd door het gerecht.