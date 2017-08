Turkije vervangt bevelhebbers van land-, lucht- en zeemacht

Bij de jaarvergadering van de YAS wordt beslist over de toekomst van officieren met de graad van kolonel of hoger. Het was al de derde vergadering van de raad sinds de mislukte coup van 15 juli 2016, die Turkije heeft toegeschreven aan de prediker Fethullah Gülen, die dat ontkent. Ankara reageerde op de mislukte coup met grote zuiveringen, vooral in het leger. Daar zijn 149 generaals en admiraals uit hun functies gezet. Het gaat om bijna de helft van de officieren van die rangen.

Door die veranderingen hebben de burgerlijke autoriteiten het leger meer in de hand gekregen. De YAS vergadert nu in de ambtswoning van de premier in Ankara en niet langer in het hoofdkwartier van het leger. Door een hervorming na de coup zetelen nu ook meer burgerlijke verantwoordelijken in die raad. Behalve de premier gaat het ook om vijf vicepremiers en de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie.