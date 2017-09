Turkije vaardigt negatief reisadvies voor Duitsland uit

'Politieke leiders in Duitsland baseren hun verkiezingscampagnes op anti-Turkse basis en het blokkeren van Turks EU-lidmaatschap', luidde het in een communiqué. Volgens Ankara staat Duitsland al een tijdje 'onder de invloed van toenemende extreemrechtse en zelfs racistische retoriek'. Turken in Duitsland mogen niet vergeten dat je daar niet naar de rechter kunt stappen wegens 'xenofobie en racisme'.

De veronderstelde Duitse steun aan het terrorisme betreft de aanwezigheid in het land van leden van de (als terreurbeweging bestempelde) Koerdische Arbeiderspartij PKK en aanhangers van de naar de VS gevluchte islamprediker Fethullah Gülen, die Ankara verantwoordelijk acht voor de mislukte putsch van ruim een jaar geleden.

De relaties tussen Ankara en Berlijn zijn de voorbije maanden grondig verzuurd, mede veroorzaakt door de 'zuiveringscampagne' die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan sinds de coup van juli 2016 is beginnen voeren. In Duitsland beloven de twee 'traditionele' partijen, CDU/CSU en SDP, beide dat zij de Turkse toetredingsgesprekken tot de EU zullen dwarsbomen.

In omgekeerde richting heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, de Duitsers al gewaarschuwd voor reizen naar Turkije. Enkele Duitse burgers, onder wie twee journalisten en een mensenrechtenactivist, zitten in dat land in de cel op terreurgerelateerde verdenkingen