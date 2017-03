Turkije sluit luchtruim voor alle Nederlandse diplomaten

De Nederlandse ambassadeur in Ankara, die momenteel in het buitenland verblijft, kan voorlopig dus niet naar zijn standplaats terugkeren.

De Turkse politieke sancties komen er na de diplomatieke rel tussen Ankara en Den Haag van afgelopen weekend. Twee Turkse minister die in Nederland campagne wilden voeren voor het Turkse referendum in april, mochten het land niet in van premier Mark Rutte. Het referendum gaat over een ingrijpende aanpassing van de Turkse grondwet, waardoor de macht van de president gevoelig wordt uitgebreid.