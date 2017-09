Turkije roept Duitse ambassadeur op het matje na 'Koerdische terreurpropaganda'

Er daagden zaterdag 12.000 mensen op voor het Koerdisch festival in Keulen.

Het festival werd georganiseerd onder de leuze 'Vrijheid voor Ocalan, status voor Kurdistan, Democratie in het Midden-Oosten'.

Abdullah Ocalan is de leider van de verboden Koerdische Arbeiderspartij die in Turkije in de gevangenis zit. De PKK is in het zuidoosten van Turkije in een aanslepend conflict met het leger verwikkeld.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt het evenement in Keulen, dat het 'terreurpropaganda' noemt die georganiseerd werd door 'het verlengde van de terreurorganisatie PKK in Duitsland'.

Turkije tilt er volgens het officiële persagentschap Anadolu zwaar aan dat Duitsland die 'terreurpropaganda' toelaat en onvoldoende onderneemt tegen de PKK die nochtans ook door de EU en de VS als een terreurgroep beschouwd wordt.