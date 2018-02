Turkije 'pakte 573 mensen op voor terreurpropaganda' over offensief tegen Syrische Koerden

De meeste arrestaties zijn wegens berichten op de sociale media verricht, zo maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. Van hen zijn 124 mensen opgepakt omdat ze aan protesten hebben deelgenomen.

Turkije lanceerde op 20 jaunari een offensief tegen de Koerdische YPG-milities in het noordwesten van Syrië. Sindsdien pakt de Turkse politie critici van de militaire interventie hard aan. De voorbije week werden topleden van de Turkse artsenorganisatie opgepakt, omdat ze een verklaring tegen de oorlog hadden verspreid. Drie van de gearresteerde artsen zijn intussen weer vrijgelaten.

Turkije beschouwt de Koerdische militie, een bondgenoot van de VS en het Westen in de anti-IS-coalitie, als het Syrisch filiaal van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus een terreurorganisatie. De PKK staat in Turkije, de EU en de VS op de terreurlijst.