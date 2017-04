Turkije pakt meer dan duizend vermoedelijke Gülen-aanhangers binnen politie op

Dat gebeurde bij razzia's doorheen het hele land, zo maakte de minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu bekend. De Turkse overheid houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar, wat de man ontkent.

Al meer dan 47.000 mensen zijn gearresteerd voor banden met Gülen, zo maakte de Turkse overheid onlangs bekend. Nog eens tienduizenden zijn uit de ambtenarij en veiligheidsdiensten gezet.

"Deze ochtend is een operatie gestart in 81 provincies", aldus de minister. "Die loopt nog. Op dit ogenblik zijn 1.009 gearresteerd in 72 provincies", aldus de minister.

In Turkije geldt de noodtoestand na de mislukte staatsgreep, wat de autoriteiten verregaande bevoegdheden biedt.