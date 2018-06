Turkije krijgt opnieuw 3 miljard euro voor vluchtelingenakkoord

Het gaat om de tweede en laatste schijf van 3 miljard euro aan Turkije die deel uitmaakt van de in maart 2016 afgesloten vluchtelingendeal. Daarin is vastgelegd dat de EU alle migranten die illegaal de Egeïsche Zee oversteken naar Griekenland en daar geen asiel krijgen, mag terugsturen. In ruil neemt de EU dan voor iedere Syriër die naar Turkije wordt teruggestuurd, een andere in Turkije geregistreerde Syriër op.

Het twistpunt was vooral wie voor de nieuwe schijf zou opdraaien. Onder meer Duitsland en Frankrijk wilden de 3 miljard volledig uit de Europese begroting halen, maar de Europese Commissie wilde liever niet meer dan 1 miljard vrijmaken.