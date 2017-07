Het decreet werd uitgevaardigd onder de noodtoestand, uitgeroepen na de mislukte coup van precies één jaar geleden.

Eerder deze week had de regering in Ankara gemeld dat sinds de couppoging, die Turkije toeschrijft aan de naar de VS gevluchte geestelijke Fethullah Gülen, al meer dan 142.000 mensen wegens (veronderstelde) betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep uit hun job bij de overheid zijn ontslagen.