Turkije blijft samenwerken met Rusland en Iran na westerse aanval op Syrië

Dat bevestigt Turkije. President Recep Tayyip Erdogan en zijn Iraanse ambtgenoot Hassan Rohani hebben tijdens een telefonisch onderhoud het belang benadrukt 'van een voortzetting van de gezamenlijke inspanningen van Turkije, Iran en Rusland om de territoriale integriteit van Syrië te beschermen en een duurzame politieke oplossing te vinden voor de crisis', aldus Turkse bronnen.

Meningsverschil

De leiders van de drie landen waren tijdens een top op 4 april in Ankara overeengekomen om samen te werken met het oog op een duurzaam staakt-het-vuren in Syrië.

Maar de eenheid die ze toen toonden leek beschadigd te zijn na de vergeldingsaanval op 14 april door Washington, Parijs en Londen wegens de vermoedelijke inzet van chemische wapens door het Syrische regime. Turkije beschouwde die aanval door het Westen als een 'gepast' antwoord, terwijl Rusland en Iran het regime van Bashar al-Assad bleven steunen.

De Turkse president Erdogan herhaalde dinsdag dat de positie van Turkije over het gebruik van chemische wapens duidelijk is, maar benadrukte het belang om de spanningen niet op te voeren.

Het was de Franse president Emmanuel Macron die zondag gezegd had dat de Westerse aanval voor een breuk gezorgd heeft tussen Turkije en Rusland in het dossier. Maar Ankara liet onmiddellijk weten dat de woorden van Macron daar niet voor zouden zorgen.