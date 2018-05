Tunesië: 'Wat ben je met vrijheid als je geen eten kunt kopen?

Wat blijft er over van het ideaal van 'een veilig Europa in een betere wereld', zoals dat in 2003 werd geformuleerd in de eerste Europese Veiligheidsstrategie? Om die vraag te beantwoorden, reist Jonathan Holslag langs de frontlijnen van Europa. Deze week bezoekt hij Tunesië. Tunesië is de enige democratie die heeft standgehouden sinds de Arabische lente van 2010. Hoe komt dat?