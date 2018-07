Tukije ontkent ontvoeringspoging 'gülenist' in Mongolië

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in de Mongolische hoofdstad Ulaanbaatar een Turkse schooldirecteur voor zijn huis door meerdere mannen overmeesterd en in een bestelbusje gesleurd. Het voorval werd door getuigen gefilmd en het nieuws werd meteen opgepikt door de internationale media.

Wie de mannen waren en of de Mongoolse autoriteiten betrokken waren, is niet bekend. Lokale media berichtten wel dat op de luchthaven van Ulaanbaatar een klein passagiersvliegtuig van de Turkse luchtmacht wachtte. Nadat zowel nationaal als internationaal grote verontwaardiging was ontstaan, dook de ontvoerde man echter plots weer op in een politiebureau in de hoofdstad. Het Turkse vliegtuig keerde ondertussen leeg terug.

In de Turkse media werd de schooldirecteur omschreven als een hooggeplaatste aanhanger van de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen. Die wordt door president Recep Tayyip Erdogan verantwoordelijk geacht voor de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016 in Turkije.

De Turkse autoriteiten pakten in de nasleep van de couppoging meerdere vermoedelijke aanhangers van Gülen op, vaak ook in het buitenland. Onder meer in Afghanistan, Azerbeidzjan, Gabon, Kosovo, Oekraïne en Pakistan zou Turkije al raids hebben uitgevoerd.

In Mongolië werd daarom gespeculeerd dat de ontvoeringspoging door de Turkse regering was uitgevoerd. Dat ontkende het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond ten stelligste. Het heeft de Mongolische ambassadeur in Turkije ontboden om zijn 'groot gevoel van onbehagen' uit de drukken in verband met de beschuldigingen.