'Tsjechische Trump' moet een nieuwe wind door het land doen waaien

Volgens peilingen zou de stichter van de Agrofert-group, die onder meer actief is in de voeding, chemie en media, met zijn populistische beweging 25 tot 30 procent van de stemmen halen.

Nochtans heeft Babis, die ook de bijnaam 'Tsjechische Berlusconi' kreeg, al verschillende aanvaringen gehad met het gerecht, na een aanklacht voor fraude met Europese fondsen en beschuldigingen van de samenwerking met de communistische geheime politie StB voor 1989. Babis ontkent die beschuldigingen.

Volgens de krant Hospodarske Noviny zullen de verkiezingen een 'keerpunt betekenen in de evolutie van het land, zowel op vlak van het intern functioneren als van de verankering van Tsjechië in de Europese Unie'. De Tsjechische maatschappij is 'ontevreden en bezorgd' en 'is klaar om iets nieuws te proberen', aldus krantencommentator Petr Honzejk.

Babis is kritisch tegenover de eurozone en de regels uit Brussel, maar hij staat niet vijandig tegenover de Europese Unie zelf en is ook geen voorstander van een vertrek uit de EU. De verkiezingen kunnen echter wel de deur openzetten naar het parlement of de regering voor de rechtse partij SPD van de Tsjechisch-Japanse Tomio Okamura, die sterk gekant is tegen de Europese integratie en de immigratie. De partij voelt zich gesteund door de populistische, anti-immigratiestroming die een opmars kent in andere Oost-Europese landen.

En in dat anti-immigratiediscours kan ook ANO-leider Babis zich vinden. 'We willen geen quota, we willen hier geen migranten, we willen de immigratie stoppen en eindelijk een premier hebben die aan Merkel en Macron zegt dat de oplossing buiten Europa ligt', zei hij vrijdag.

Zijn voornaamste rivaal, de pro-Europese sociaaldemocraat Lumbomir Zaoralek, bevestigde eveneens dat 'er geen quota zullen zijn, dat kan ik garanderen en beloven'. En 'niemand verplicht ons nu om toe te treden tot de eurozone', voegde hij toe.

Tot negen partijen zouden de kiesdrempel van 5 procent kunnen halen, wat kan leiden tot moeilijke coalitiegesprekken.

De stembureaus waren vrijdag geopend om 14.00 uur en sloten weer om 22.00 uur. Zaterdag zijn ze weer open tussen 08.00 en 14.00 uur. De resultaten zijn normaal gezien zaterdagavond bekend.