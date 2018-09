Tsipras belooft Grieken weer betere levensstandaard

Tsipras benadrukte in zijn toespraak - ruim twee weken na het ten einde lopen van het steunprogramma van de eurozone en het IMF - dat de Griekse economie dit jaar naar verwachting met 2,5 procent zal groeien. De werkloosheidsgraad is daarnaast teruggevallen van 27,5 procent vier jaar geleden tot 19,1 procent vandaag. Volgens de premier zal die komende vijf jaar bovendien nog verder blijven zakken tot 10 procent. Griekenland gaat daarnaast uit van een primair begrotingsoverschot - dus zonder rentelasten - van meer dan 3,5 procent.

Volgens Tsipras is Griekenland dan ook duidelijk op de goede weg. 'We weten dat we de nodige kracht en de kennis hebben om de heropleving van ons land te realiseren', zei hij. 'De Griekse economie is gestabiliseerd. We zijn nu weer een normaal land.' Toch moet er nog hervormd blijven worden, in overeenstemming met het akkoord met de schuldeisers. 'We zijn vastbesloten om het akkoord na te leven', aldus de premier.

Dat het met Griekenland de positieve kant opgaat, verklaarde ook de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross, die samen met Tsipras het Amerikaanse paviljoen op de handelsbeurs bezocht. Volgens Ross zijn talrijke bedrijven uit de Verenigde Staten bereid om in Griekenland te investeren.

Toch was er zaterdag ook tegenstand voor Tsipras. De vakbonden zien de situatie niet zo rooskleurig in als de premier en hadden opgeroepen tot betogingen in Thessaloniki, in het noorden van het land. Naast tegenstanders van het gevoerde economische beleid, kwamen ook weer nationalisten op straat om te betogen tegen het akkoord met Macedonië waardoor het buurland voortaan de Republiek van Noord-Macedonie zou heten. In totaal kwamen zaterdag meer dan 16.000 mensen op straat.

Bij het protest tegen het akkoord met Macedonië kwam het tot schermutselingen met de politie. Die zette traangas in.