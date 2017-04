Trumps woordvoerder zorgt voor irritatie met citaat over Hitler

Toen Spicer werd gevraagd zijn uitspraak over Hitler nader te verklaren, zei hij: "Hij (Hitler) heeft gas niet op dezelfde wijze ingezet tegen zijn eigen volk, zoals Assad doet (...) Hij heeft het naar de Holocaustcentra gebracht, dat weet ik ook wel. Maar waarop ik wil wijzen is dat Assad die wapens naar de steden brengt en die op de stadscentra dropt".

Met het begrip "Holocaustcentra" bedoelt Spicer blijkbaar de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi's. Na de persconferentie probeerde Spicer nog eens zijn woorden te verduidelijken. "Ik heb op geen enkel wijze geprobeerd de gruwel van de Holocaust te milderen", verklaarde hij. Het ging hem om het verschil in strategie van chemische wapens tegen de eigen bevolking in te zetten. "Elke aanval op onschuldige mensen is verwerpelijk en onvergeeflijk", voegde hij eraan toe.

Het is niet de eerste keer dat het Witte Huis de jodenvervolging bagatelliseert. In januari werd de Holocaust herdacht. Het Witte Huis gaf toen een verklaring af waarin niet een keer de Joden genoemd werden.