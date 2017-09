Trumps schoonzoon Kushner verzweeg persoonlijk emailadres voor Congres

Kushner zei eerder zijn volledige medewerking aan de onderzoeken van het Congres naar Russische inmenging toe. Hij beantwoordde vragen van de commissieleden achter gesloten deuren. De commissieleden waren daarom teleurgesteld dat hij hen niet verteld had over het bestaan van het persoonlijke emailadres, dat vorige week naar buiten kwam. Vanaf dat emailadres zou hij tussen januari en augustus van dit jaar zo'n honderd emails verstuurd hebben, onder andere naar Reince Priebus en Steve Bannon, toen zij nog in het Witte Huis werkten.

CNN meldt het nieuws over de verzwijging op basis van een brief die de onderzoekscommissies naar Kushners advocaat hebben gestuurd. In de brief vragen ze Kushner om zeker te zijn dat hij alle communicatie van zijn email, inclusief het adres waar vorige week in de media over bericht werd, en 'en alle andereemail-accounts, berichtenapps of andere communicatiekanalen' te overhandigen. (Nadruk overgenomen van origineel.)

Kushner kreeg eerder kritiek omdat hij contacten met Russische zakenlieden niet openbaar had gemaakt. Ook had hij verzwegen aanwezig te zijn geweest in de zomer van 2016 bij het gesprek dat Donald Trump junior en voormalig campagnechef Paul Manafort hadden met een Russische afgevaardigde die zei belastende informatie over Hillary Clinton te hebben.