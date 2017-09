Trumps schoonzoon Jared Kushner gebruikt privé-emailadres

Jared Kushnerzette tijdens de transitieperiode (tussen verkiezingsdag en de inauguratie) een privé-emailadres op waarmee hij met andere leden van de regering en Donald Trumpsteam heeft ge-emaild. Kushner gebruikt zijn privé-adres naast een zakelijk emailadres.

'Tussen januari en augustus zijn er minder dan honderd emails gestuurd naar of beantwoord door mr. Kushner naar collega's in het Witte Huis vanaf zijn persoonlijke emailaccount. Dit waren meestal doorgestuurde nieuwsartikelen of politiek commentaar en gebeurde doorgaans als iemand anders de uitwisseling was begonnen door een email te sturen naar dit persoonlijke adres in plaats van zijn Witte Huis-adres te gebruiken', zei Kushners advocate Abby Lowell tegen Politico.

Mensen met wie Kushner onder andere emailde vanaf het privé-adres zijn onder andere voormalig stafchef Reince Priebus en voormalig hoofdstrateeg Steve Bannon.

Tijdens de presidentscampagne hamerde toenmalig kandidaat Trump vaak op de private emailserver die Hillary Clinton gebruikte tijdens haar vier jaar als minister van Buitenlandse Zaken. Ze zou dat privé-adres gebruikt hebben voor staatszaken en daarmee de staatsveiligheid in het geding hebben gebracht. De FBI concludeerde dat Clinton onzorgvuldig had gehandeld, maar zag geen reden voor een strafrechtelijk onderzoek.

Er zijn volgens Politico geen aanwijzingen dat Kushner via zijn privé-adres gevoelige informatie of staatsgeheimen heeft gedeeld.