Trumps regering vraagt aan Amerikanen welke agentschappen afgeschaft moeten worden

Op een formulier op de website staat een lijst van de twintig grote departementen en agentschappen van de federale overheid, van de CIA tot het ministerie van Landbouw, en een honderdtal administraties binnen die departementen, zoals de Administratie voor de inspectie van zaden. "Welk agentschap zou u willen hervormen" en "Welk agentschap zou u willen elimineren?", vraagt de overheid aan de Amerikanen. Bij de agentschappen die ze willen elimineren, kunnen de Amerikanen ook aangeven waarom ze dat willen: "Niet nodig of efficiënt", "geen gepaste taak voor de federale overheid", "hetzelfde als ander federaal programma", of ze kunnen een eigen reden geven.

Op de website staat ook een filmpje waarin Mulvaney, wiens begrotingsagentschap eveneens in de lijst voorkomt, voor een enorme stapel dossiers een oproep lanceert aan iedereen "die al te maken heeft gehad met de federale overheid, of jullie nu goede of slechte ervaringen hadden over de manier waarop de staat jullie wel of niet heeft geholpen". De directeur legt uit dat er te veel regels en wetgevingen zijn, en dat president Trump hem heeft gevraagd om een oplossing te vinden.

"President Trump noemt dit 'het moeras droogleggen', wat wil zeggen dat we de overheid meer betrouwbaar, meer efficiënt voor jullie willen maken, en dat kan alleen maar met jullie hulp", zegt hij. De vereenvoudiging van de overheid en de hervorming van de administraties was een van de grote campagnebeloften van Donald Trump. De Amerikanen kunnen tot 12 juni hun ideeën opsturen via https://www.whitehouse.gov/reorganizing-the-executive-branch.