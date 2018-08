Trumps negenenvijftig Russische connecties

Donald Trump heeft meermaals gezegd dat hij niets met Rusland te maken heeft. Hier volgen negenenvijftig connecties van Trump met Rusland.

1. Roman Abramovitsj

Vertrouweling van Poetin en miljardair die samen met collega- oligarch Lev Leviev de door Poetin goedgekeurde Federatie van Joodse Gemeenschappen van Rusland heeft opgericht die onder leiding staat van Chabad-rebbe Berl Lazar, ook wel bekend als 'Poetins rabbijn'. Ivanka Trump is goed bevriend met de exvrouw van Abramovitsj, Dasja Zjoekova, en is meermaals met de Abramovitsjen op reis gegaan. Ze was onder meer hun gast bij een reis naar Rusland in 2014.

2. Rinat Achmetsjin

Voormalig functionaris van de Sovjetcontraspionage die een K Street-lobbyist was geworden en zich inzette voor het opheffen van de sancties. Achmetsjin was aanwezig bij de bespreking in Trump Tower met Donald Trump jr., Paul Manafort en anderen in juni 2016, waarin een Russische jurist beloofde om onderzoek naar Hillary Clinton te regelen. Volgens The New York Times had Achmetsjin in Kiev ook samengewerkt met Konstantin Kilimnik, een assistent van Paul Manafort, die eveneens een achtergrond in de Russische inlichtingendienst had.

3. Aras Agalarov

Een Russische miljardair en vastgoedontwikkelaar die dicht bij Poetin staat. Agalarov ging een partnerschap aan met Trump toen hij de Miss Universe-verkiezingen naar Moskou haalde en was een serieuze mogelijke partner achter de nooit gebouwde Trump Tower in Moskou. Agalarov hield contact met Trump na de Miss Universeverkiezingen en tijdens de presidentscampagne van 2016.

4. Emin Agalarov

Zoon van Aras Agalarov. Popzanger Emin trad op bij de Miss Universe-verkiezingen van 2013. Kreeg Donald Trump zo ver dat hij in een van zijn muziekvideo's optrad en was een sleutelfiguur bij het organiseren van de beruchte ontmoetingen in Trump Tower tussen Russische functionarissen en hooggeplaatste compagnons van Trump in juni 2016.

5. Evsej Agron

De eerste zogenaamde baas van de Russische maffia in Brighton Beach. Kwam in 1975 naar New York en leidde zijn bende vanuit de El Caribe Country Club in Brooklyn, die het eigendom was van dr. Morton Levin en zijn familie, onder wie neef Michael Cohen, Trumps voormalige advocaat.

6. Tevfik Arif

Een van de miljardairs en oligarchen achter de Bayrock Group, het vastgoedbedrijf dat zijn kantoren in Trump Tower had. Voor de ontbinding van de Sovjet-Unie werkt Arif voor het aan de KGB verbonden ministerie voor Commercie en Handel.

7. Marat Balagoela

Evsej Agron zou als hoofd van de maffia in Brighton Beach opgevolgd zijn door Marat Balagoela, die ervan verdacht werd dat hij opdracht had gegeven voor de moord op Agron maar daar nooit voor aangeklaagd was. Balagoela trok in Agrons voormalige kantoor in de El Caribe Country Club, die nog altijd in eigendom was van Michael Cohen en zijn oom. Balagoela ging een partnerschap aan met David Bogatin, die eerder vijf appartementen in Trump Tower had gekocht.

8. Boris Birsjtein

Russische Canadees die Seabeco SA heeft opgericht met geheim agenten van de KGB, en met richtlijnen van de KGB bedrijven in het buitenland heeft opgezet. Werkte samen met zijn schoonzoon Aleksandr Sjnaider (die later de Trump Tower in Toronto heeft gebouwd), en met twee van de drie leden van het trio van het Eurasian Natural Resources Corporation (Patotsj Tsjodiev en Aleksandr Masjkevitsj). Birsjtein heeft de befaamde topontmoeting in 1995 in Tel Aviv georganiseerd, waarbij Semjon Mogilevitsj een gigantisch deel van de Oekraïense energiehandel toebedeeld kreeg.

9. David Bogatin

Een van de pioniers achter de Red Daisy-accijnsfraude met brandstof. Kocht in 1984 vijf appartementen in Trump Tower voor 6 miljoen dollar, waarmee hij de eerste Russische gangster heette te zijn die geld witwaste via Trump Tower. Donald Trump verkocht de appartementen persoonlijk aan Bogatin.

10. Jacob Bogatin

Sleutelfiguur in de Russische georganiseerdemisdaadfamilie van Mogilevitsj die aangeklaagd werd om zijn betrokkenheid bij de aandelenfraude met ybm Magnex van Mogilevitsj. Broer van David Bogatin.

11. Oleg Bojko

Russische oligarch die goed bevriend was met Boris Jeltsin en die in 1994 een appartement kocht in Trump Tower, dat hij later doorverkocht aan Vadim Trincher.

12. Viktor Chrapoenov

Voormalig minister van Energie en voormalig burgemeester van Almati, de grootste stad van Kazachstan. Chrapoenov is aangeklaagd voor samenspanning om systematisch miljarden dollars aan staatseigendommen te stelen en het geld via lege vennootschappen wit te wassen, waarvan er drie hetzelfde adres hadden als appartementen in Trump SoHo. Chrapoenov heeft de beschuldigingen ontkend.

13. Michael Cohen

Donald Trumps voormalige persoonlijke advocaat. Cohen en zijn verdere familie, via zijn oom, waren eigenaars van de El Caribe Country Club in Brooklyn, waar naar verluidt het hoofdkwartier van de Russische maffia in Brooklyn gevestigd was. In 1999 ontving Cohen een mysterieuze cheque voor 350.000 dollar die naar verluidt bedoeld was voor een van de leiders van de Izmajlovskaja-misdaadorganisatie. Zowel Michael als zijn broer Bryan is getrouwd met een Oekraïense vrouw en Bryans schoonvader, Alex Oronov, heeft een partnerschap met Viktor Topolov, een oligarch die drie stafleden in dienst had die lid zouden zijn van de Russische maffia, onder wie een handhaver die gelinkt was aan Mogilevitsj en bekend heeft dat hij aan ten minste twintig moorden heeft meegewerkt.

14. Oleg Deripaska

Russische oligarch en oprichter en eigenaar van Basic Element, een enorm diverse industriële groep. Staat dicht bij Poetin. Betaalde Trumps campagnemanager Paul Manafort 10 miljoen dollar per jaar om Poetins wereldomvattende agenda te promoten. Manafort stond voor bijna 19 miljoen dollar bij Deripaska in het krijt, maar die schuld zou zijn kwijtgescholden nadat Manafort Diripaska geheime briefings over de Trump-campagne had aangeboden. Heeft toegegeven dat hij soms samengewerkt heeft met mensen die ervan verdacht worden gangsters te zijn, omdat hij geen andere keus had dan met hen samen te werken. Heeft ook David Geovanis in dienst gehad, die in 1996 heeft geholpen bij het organiseren van besprekingen in Moskou voor Trump met Russische sleutelfiguren in het kader van een mogelijke Trump Tower daar.

15. Joeri Doebinin

Als Sovjetambassadeur bij de Verenigde Naties heeft Doebinin Trump ontmoet en hem in 1987 uitgenodigd in Moskou. De reis werd uitgevoerd door Intourist, wat in feite een tak van de KGB was met als taak het bespioneren van hooggeplaatste toeristen. Het gevolg was dat Trumps gehele bezoek, inclusief zijn verblijf in een hotel, onderwerp was van surveillance door de KGB. Doebinin werd later Sovjetambassadeur in de VS.

16. Natalja Doebinina

Dochter van Joeri Doebinin. Zij woonde al in New York als lid van de Sovjetdelegatie van de VN, toen haar vader Sovjetambassadeur van de VN werd in maart 1986. Heeft verklaard dat er bewust pogingen zijn geweest van de Sovjetregering om met Trump in contact te komen. In de tijd dat KGB-directeur Vladimir Krjoetsjkov erover klaagde dat er niet genoeg Amerikaanse agenten werden geworven, heeft Doebinina een sleutelrol gespeeld bij het organiseren van een ontmoeting met Trump en ze heeft hem aangemoedigd om naar Moskou te komen.

17. Dmitri Firtasj

Oekraïense oligarch die naar verluidt een partnerschap heeft met Semjon Mogilevitsj en diens stroman is bij 'ondoorzichtige tussenbedrijven' die miljarden dollars hebben afgeroomd van de Oekraïense energiehandel. Aanhanger van de (pro-Poetin) Partij van de Regio's, die zulk beleid steunt. Is ook een partnerschap aangegaan met Paul Manafort in een mislukte deal waarbij het Drake Hotel in New York betrokken was.

18. Michael Flynn

Buitenlandbeleidsadviseur van de Trump-campagne die later korte tijd Trumps adviseur van nationale veiligheid was. Heeft GROE-directeur Igor Sergoen in maart in 2013 ontmoet en heeft gesproken voor nieuwe rekruten in het hoofdkwartier van de GROE. Kreeg 45.000 dollar uitbetaald door de Russische nieuwszender RT voor een toespraak eind 2015 en zat vlak bij Poetin tijdens een RT-diner.

19. Rick Gates

Toen Paul Manafort Trumps campagnemanager werd, werd Gates als Manaforts partner de nummer twee van de campagne nadat hij nauw met Manafort had samengewerkt voor de pro-Poetin-strijdkrachten in Oekraïne. In 2017 is Gates aangeklaagd voor samenspanning tegen de Verenigde Staten, het verstrekken van valse verklaringen, witwassen, en het verzuimen zich als buitenlands agent te laten registreren zoals vereist door de Foreign Agents Registration Act. In 2018 heeft Gates toegegeven schuldig te zijn inzake een aanklacht van valse verklaringen en een aanklacht van samenspanning tegen de Verenigde Staten.

20. David Geovanis

Hoofd onroerend goed van een dochterbedrijf van de Brooke Group. Geovanis heeft ontmoetingen georganiseerd voor Trump tijdens diens reis in 1996 naar Moskou om de mogelijkheden van een Trump Tower Moskou te onderzoeken. Is later gaan werken bij Oleg Diripaska's Basic Element.

21. Rob Goldstone

Muziekpromotor die Emin Agalarov vertegenwoordigt. Hielp bij het organiseren van de beruchte Trump Towerontmoeting in juni van 2016, waarin vertegenwoordigers van de Russische regering de Trumpcampagne 'drek' over Hillary Clinton aanboden. Nodigde Trump in de zomer van 2015 uit voor een feest van Agalarov, waar hij mogelijk Poetin zou kunnen ontmoeten. Was aanwezig bij de Miss Universeverkiezingen van Trump in 2013.

22. Anatoli Goloebtsjik

In 2014 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij een gokoperatie van 100 miljoen dollar die vanuit Trump Tower werd georganiseerd. Was eigenaar van een appartement in het Trump International Beach Resort en werd genoemd in de Panama Papers. Hij bezat een deel van een lege vennootschap die dezelfde bedrijfsdirecteur had als een bedrijf dat het eigendom was van Mogilevitsj en zijn ex-vrouw, Galina Telesj.

23. Vjatsjeslav 'Japontsjik' Ivankov

Een van de laatste oudgediende vory die de maffia in Brighton Beach in 1992 overnam. Hij werd een van de machtigste gangsters in de VS. Heeft een link met Poetin via Leonid Oesvjatsov, Poetins judocoach, die toevallig ook gangster is. Bezat 25 procent van Mogilevitsj' bedrijf Arbat. Zo nu en dan vloog Mogilevitsj naar New York om Ivankov te ontmoeten. FBI-agenten zochten heel Brooklyn af naar Ivankov, en kwamen er ten slotte achter dat hij in Trump Tower woonde. Ivankov was regelmatige bezoeker van het de Trump Taj Mahal, het casino in Atlantic City.

24. Viktor Janoekovitsj

Verkozen tot president van Oekraïene nadat hij tot een nieuw persoon was gekneed door Paul Manafort. Kreeg de reputatie 'marionet van Poetin' te zijn en werd in 2014 verdreven en ging in ballingschap naar Rusland. Manafort, Rick Gates en Konsantin Kilimnik hebben allemaal meer dan tien jaar lang voor Janoekovitsj gewerkt, in ruil voor tientallen miljoenen dollars.

25. Irakli Kaveladze

Sinds jaar en dag de compagnon in de VS van Aras Agalarovs onroerendgoedbedrijf, de Crocus Group. Kaveladze was aanwezig bij de ontmoeting in juni van 2016 in Trump Tower, samen met onder meer Donald Trump jr., Paul Manafort, Jared Kushner en de Russen. Op zeker moment beweerde hij dat hij aanwezig was als tolk, maar er was al een andere tolk present. In feite was hij daar als vertegenwoordiger van de Agalarovs. In de jaren negentig zette het bedrijf van Kaveladze, International Business Creations, meer dan tweeduizend lege vennootschappen op in Delaware en waste via deze bedrijven meer dan 1,4 miljard dollar in contanten wit.

26. Konstantin Kilimnik

Begon in 2005 voor Paul Manafort te werken toen die de Oekraïense oligarch Rinat Atsjmetov vertegenwoordigde, een baantje dat uitliep op een langetermijncontract met Vikjtor Janoekovitsj, de bondgenoot van het Kremlin met de harde standpunten die president van Oekraïne is geworden. Studeerde aan de fsb-academie van het ministerie van Defensie van de ussr, waar tolken werden opgeleid voor de Russische geheime diensten. Heeft twee reizen ondernomen om Manafort te ontmoeten tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 inzake de Trump-campagne, en de mogelijkheid dat Manafort briefings aan Oleg Deripaska zou geven. Begon in 2015 ook een consultancybedrijf dat banden had met Cambridge Analytica, het databedrijf dat Trump geholpen heeft verkozen te worden.

27. Semjon 'Sam' Kislin

Eind jaren zeventig kocht Trump honderden televisieapparaten voor het Commodore Hotel (tegenwoordig Grand Hyatt) van Kislin, een immigrant uit Oekraïne die miljardair is geworden. Ging een partnerschap aan met Tamir Sapir, wiens Sapir Organization samenwerkte met Bayrock en Trump SoHo financierde. Als handelaar in grondstoffen had Kislin banden met Michail en Lev Tsjernoj en volgens de FBI ook met de bende van Vjatsjeslav Ivankov in Brighton Beach. Kislin heeft ontkend banden met de Russische maffia te hebben.

28. Sergej Kisljak

Russische ambassadeur in de Verenigde Staten die meermaals functionarissen van de Trump-campagne heeft ontmoet en contact met hen heeft gehad, onder wie generaal Mike Flynn en senator Jeff Sessions. Kisljak had tijdens de Republikeinse Nationale Conventie twee korte ontmoetingen met Trumps adviseur buitenlandbeleid J.D. Gordon, die een sleutelrol speelde bij het herschrijven en afzwakken van het standpunt over Oekraïne in het Republikeinse programma.

29. Simon Kukes

Kocht in 2001 een appartement in Trump Parc en doneerde meer dan 280.000 dollar aan verschillende rechtspersonen van Trump. Door Poetin uitgekozen om aan het hoofd te staan van Joekos Oil, waar hij Poetins tegenstander Michail Chodorkovski verving. Kort na de Russische ontmoeting in Trump Tower begon Kukes grote bijdragen over te maken naar de Trump-campagne en ook naar de Republikeinse Nationale Commissie.

30. Bennett LeBow

Grondlegger en voorzitter van de Brooke Group. LeBow en Howard Lorber, de directeur van de Brooke Group, vergezelden Trump in 1996 op zijn reis naar Moskou.

31. Lev Leviev

Een Israëlische miljardair die op goede voet staat met Poetin en zijn fortuin heeft verdiend door het wereldmonopolie van het kartel van De Beers in de diamanthandel te doorbreken. Hij heeft meerdere connecties met Trump, onder meer een zakenrelatie met Jared Kushner, die een aantal etages van het oude gebouw van The New York Times aan West 43rd Street van Leviev heeft gekocht voor 295 miljoen dollar.12 Daarnaast was Leviev zeer nauw betrokken bij de overleden Tamir Sapir, de medefinancier van Trump SoHo, via diens schoonzoon Rotem Rosen, die de ceo was van de Amerikaanse tak van Africa Israel, Levievs holdingbedrijf, en die ook ceo van de Sapir Organization is geworden. Als een van de grootste donateurs wereldwijd van Chabad is Leviev een bondgenootschap aangegaan met Roman Abramovitsj om de Federatie van Joodse Gemeenschappen van Rusland op te zetten, waar Chabad-rebbe Berel Lazar aan het hoofd staat, ook wel bekend als 'Poetins rabbijn'.

32. Joeri Loezjkov

Als burgemeester van Moskou had Loezjkov banden met Mogilevitsj en hij had een reputatie voor corruptie, zoals het verwoord werd in een telegram uit 2010 van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Rusland, John Beyrle. 'Corruptie in Moskou blijft alomtegenwoordig, met burgemeester Loezjkov aan de top van de piramide,' schreef Beyrle. 'Loezjkov staat aan het hoofd van een systeem waarbij schijnbaar iedereen op ieder niveau betrokken is bij een of andere vorm van corruptie of misdadig gedrag.' Trumps ontmoetingen in het stadhuis van Moskou om grote ontwikkelingsplannen te bespreken, vonden plaats onder bescherming van Loezjkov.

33. Howard Lorber

Directeur van de Brooke Group. Lorber en Bennett LeBow, ceo van Brooke, vergezelden Trump naar Moskou in 1996.

34. Paul Manafort

Voordat hij Trumps campagnemanager werd, was Manafort in dienst van de Partij van de Regio's in Oekraïne, om een 'extreme make-over' te doen van Viktor Janoekovitsj, waardoor het de laatste lukte president te worden. Janoekovitsj raakte later uit de gratie en ging in ballingschap. Manafort werkte voor de oligarchen Oleg Deripaska en Rinat Atsjmetov. Al in 2005 deed Manafort voorstellen om de politiek, zakelijke deals en het nieuws in de Verenigde Staten, Europa en de vroegere Sovjetrepublieken te beïnvloeden ten gunste van Poetin. Er wordt gezegd dat hij 75 miljoen dollar verstopt heeft in offshorerekeningen, waarvan er ten minste één connecties heeft met Mogilevitsj.

35. Aleksandr Masjkevitsj

Miljardair uit Kazachstan die samen met Patotsj Tsjodijev en Alijan Ibragimov de trojka (trio) vormt, zoals ze wel genoemd worden: de grootaandeelhouders in de Eurasian Natural Resources Corporation die de winning van chroom, aluminium en gas in Kazachstan in zijn greep heeft. Samen met Tsjodijev, werkte Masjkevitsj bij Boris Birsjteins Seabeco, dat connecties heeft met de KGB en betrokken was bij de Russische maffia via hun bondgenootschap met de Tsjernojs in de aluminiumoorlogen. Hij staat vermeld in Bayrocks promotiemateriaal als de voornaamste financiële ondersteuner, maar het is onduidelijk of Masjkevitsj daadwerkelijk projecten van Bayrock heeft gesteund.

36. Sergej Michailov

Michailov is naar verluidt al jaren hoofd van de Solntsevskaja Bratva, de grootse georganiseerde misdaadbende in Rusland en een compagnon van Semjon Mogilevitsj, die sinds 1984 geld voor hem zou witwassen. Volgens iemand binnen de Russische onderwereld is Michailov de baas en machtiger dan Mogilevitsj, die het brein is van de operatie en enorme hoeveelheden geld witwaste. Hij heeft ingewikkelde financiële oplichtingspraktijken bedacht, de reden dat Michailov in ten minste acht van Mogilevitsj' bedrijven partner is. Michailovs banden met Trump lopen voornamelijk via Mogilevitsj, maar in 2013 was Michailov naar horen zeggen erin geïnteresseerd om het ontwikkelingsproject voor Trump Tower in Moskou te steunen en zou vertegenwoordigers van Trump hebben gesproken in Hotel Ukraine in Moskou.

37. Semjon Mogilevitsj

De in Oekraïne geboren vermeende 'Brainy Don', de hersens van de Russische maffia, met een organisatie die miljarden waard is en die naar verluidt betrokken is bij de verkoop van nucleaire materialen aan terroristen, mensensmokkel en prostitutie, drugs en witwaspraktijken. Op een bijeenkomst in Tel Aviv in 1995 kreeg Mogilevitsj het meerderheidsbelang in RosUkrEnergo toebedeeld door medegangsters, waardoor hij ongelofelijke kapitalen kon afromen in de Oekraïens-Russische energiehandel. Hij heeft nauwe banden met Joeri Loezjkov, de voormalige burgemeester van Moskou, met Leonid Derkatsj, voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van Oekraïne, en met Vladimir Poetin. In 1992 stuurde Mogilevitsj Vjatsjeslav Ivankov naar New York om de uitbreiding van de maffia in de VS in goede banen te leiden. Trumps partner Felix Sater zou naar verluidt Mogilevitsj' sjammes zijn, zijn loopjongen.

38. Hillel 'Helly' Nahmad

Kunsthandelaar die in 1999 begon appartementen te kopen in Trump Tower, en uiteindelijk een hele etage in bezit had. Leider van de Nahmad-Trincher Organization, actief in 'internationale sportweddenschappen' waarmee 100 miljoen dollar uit de voormalige Sovjet- Unie werd witgewassen via lege vennootschappen in Cyprus, geld dat werd geïnvesteerd in de Verenigde Staten in een onderneming gevestigd in Trump Tower. De hele operatie stond volgens het Openbaar Ministerie onder bescherming van Alimzjan Tochtachoenov.

39. Edoeard Nektalov

Diamanthandelaar uit Oezbekistan die een appartement in Trump World Tower heeft gekocht, precies onder dat van Kellyanne Conway. Hij werd het onderwerp van een onderzoek door het ministerie van Financiën van de VS naar witwaspraktijken voor de maffia. In 2004, nadat er geruchten gingen dat Nektalov misschien zou breken en zou meewerken met onderzoekers, werd hij op Sixth Avenue vermoord.

40. Alexandre Ventura Nogueira

Voornaamste tussenpersoon van de Trump Ocean Club in Panama, verantwoordelijk voor het marketen van de appartementen met het Trump-logo aan Russen, ook Russen met een crimineel verleden.

41. Carter Page

Adviseur buitenlandbeleid van de Trump-campagne. Hij reisde tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in juni 2016 naar Moskou en had daar ontmoetingen met Russische ambtenaren en invloedrijke oligarchen. Werd in 2013 benaderd door functionarissen van de Russische geheime diensten, die hem probeerde te rekruteren. Page had een ontmoeting met een Russische spion in 2013 en leverde onderzoeksmateriaal.

42. George Papadopoulos

Adviseur buitenlandbeleid van de Trump-campagne die een FBI-onderzoek veroorzaakte naar Trumps samenspanningen met Rusland, toen hij een Australische topdiplomaat vertelde dat Rusland politieke drek over Hillary Clinton had. In maart 2016 had Papadopoulos een bespreking met Joseph Mifsud, een Maltese professor met waardevolle contacten met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, in de hoop een ontmoeting tussen Trump en Poetin te regelen.

43. Sergej Polonski

Flamboyante Russische onroerendgoedoligarch van een meter vijfennegentig. Polonski is in 2017 veroordeeld voor fraude. Terwijl hij nog aan Trump verbonden was, fungeerde Felix Sater als Polonski's adviseur in de Mirax Group, dat een partnerschap aanging met Sistema, een conglomeraat dat in verband gebracht wordt met Mogilevitsj. Polonski ging ook een partnerschap aan met de Moskouse burgemeester Joeri Loezjkov, een vriend van Mogilevitsj.

44. Vadim Rabinovitsj

Pro-Russische Oekraïense oligarch en adjudant van Mogilevitsj die zeven jaar heeft gezeten voor verduistering. Was aanwezig bij de befaamde Russische maffiatop in Tel Aviv in 1995, waar Mogilevitsj het grootste deel van de Oekraïense energiehandel toebedeeld kreeg. Een jaar later was hij in de buurt toen zijn partners Howard Lorber en Bennett LeBow Trump de stad lieten zien.

45. Vladimir Rezin

In 1996 begon Trump de onderhandelingen met Rezin, de eerste locoburgemeester van Moskou, over de bouw van een 300 miljoen kostend luxewooncomplex. Net als alle andere projecten die Trump voor Moskou voorstelde, is er nooit iets van gekomen.

46. Rotem Rosen

Belangrijkste adjudant van onroerendgoedmagnaat Lev 'King of Diamonds' Leviev. Getrouwd met Zina Sapir, dochter van Tamir Sapir, die de Sapir Organization opzette die Trump SoHo steunde. Was aanwezig bij de Miss Universe-verkiezingen van Trump in 2013 in de hoop om te onderhandelen over een Trump Tower in Moskou. De besnijdenis van zijn zoon werd door New York-magazine uitgeroepen tot de 'beste uitnodiging voor een besnijdenis ooit'. Onder de aanwezigen waren Donald Trump, zijn dochter Ivanka en haar toekomstige echtgenoot Jared Kushner.

47. Dmitri Rybolovlev

Ruslands 'meststoffenkoning'. Heeft een aandeel van 3,3% in de Bank of Cyprus, waarvan wordt gedacht dat het een witwashaven is. In 2008 kocht hij een megavilla van Trump in Palm Beach voor 95 miljoen dollar, die Trump vier jaar eerder voor 40 miljoen dollar had gekocht.

48. Tamir Sapir

Een arme immigrant die miljardair werd. Partner van Semjon Kislin, die volgens de FBI een 'lid was, of geassocieerd' was met Vjatsjeslav Ivankovs maffia in Brighton Beach. Net als Kislin had Sapir waarschijnlijk zijn fortuin verkregen via banden met de Oezbeekse oligarch Michail Tsjernoj. Woonde in Trump Tower en ging een partnerschap aan met Bayrock en Trump in verband met Trump SoHo. Sapir ontkende dat hij banden had met de maffia. Overleed in 2014.

49. Felix Sater

Bayrocks internationale mysteryman. Geboren in 1966 in de Sovjet- Unie. Als operationeel directeur van de Bayrock Group ging hij een partnerschap aan met Trump en deed meermaals pogingen om een Trump Tower in Moskou te ontwikkelen. Werkte mee met de autoriteiten nadat hij schuld had bekend aan fraude vanwege zijn rol in een aandelenfraude van 40 miljoen dollar in 1998. Naar verluidt was zijn vader een adjudant in Mogilevitsj' organisatie en deed hij zaken met de Italiaanse maffia in New York. Jeugdvriend van Trumps advocaat Michael Cohen. Was een geheim agent voor de Amerikaanse overheid om terroristen en gangsters te volgen, maar van hem wordt ook gezegd dat hij met Mogilevitsj samenwerkte. Vergezelde Ivanka Trump en Donald jr. in 2006 op hun reis naar Rusland, waarbij hij naar eigen zeggen had geregeld dat Ivanka in Poetins bureaustoel in het Kremlin mocht zitten en rondjes draaien.

50. Eric Sitarchuk

Als jurist vertegenwoordigde hij de adjudant van Mogilevitsj, Jacob Bogatin, tijdens het ybm-Magnex-schandaal, en vele jaren later vertegenwoordigde hij Donald Trump in diens rol als eigenaar van Trump International Hotel in Washington DC, toen een wijnlokaal beweerde dat het hotel een oneerlijk voordeel had op de concurrentie omdat de president de eigenaar is.

51. Aleksandr Sjnaider

Begin deze eeuw begon hij met de ontwikkeling van het hoogste gebouw in Canada, het vijfenzestig etages tellende Trump Tower and Hotel in Toronto. Om de wolkenkrabber te financieren wendde Sjnaider, een miljardair van Russische herkomst, zich tot de Raiffeisen Bank International AG in Wenen, waarvan een zusterbedrijf een front zou zijn voor RosUkrEnergo. Sjnaider is ook de schoonzoon van Boris Birsjtein en werkte bij Birsjsteins bedrijf Seabeco, dat banden heeft met de KGB.

52. Roger Stone

Al tientallen jaren een intieme bondgenoot van Trump. Vertegenwoordigde hem toen hij zich in de jaren tachtig in de gokindustrie begaf. Was bij de verkiezingen van 2016 adviseur van de Trump-campagne. Had direct en indirect contact met WikiLeaks om drek over Hillary Clinton en haar gehackte e-mails te bemachtigen voor de verkiezingen.

53. Gennadi Timtsjenko

Een judovriendje van Poetin die het tot miljardair geschopt heeft, in dit geval als voorzitter van het oliehandelsbedrijf Gunvor, nettowaarde 15,6 miljard dollar. Geregistreerd als lid van Poetins intieme kring, valt Timtsjenko onder de sancties. Als eigenaar van Siboer, een groot gasbedrijf, is hij een van de grootste klanten van Navigator Holdings, een rederij die gedeeltelijk eigendom is van Trumps minister van Economische Zaken, Wilbur Ross.

54. Alimzjan 'Taiwantsjik' Tochtachoenov

Kopstuk uit de Tajwantsjik-Trincher-organisatie. Zou al meer dan dertig jaar met Mogilevitsj en de Solntsevo-organisatie samenwerken, sinds de jaren tachtig, toen hij met Mogilevitsj en Michailov rondhing in het legendarische Hotel Sovietsky in de Moskouse voorstad Solntsevo. Hij werd aangeklaagd voor samenspannen om de schaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen 2002 te fixen. Nadat de gokoperatie in april 2013 in Trump Tower was opgerold, werd hij in november bij de Miss Universe-verkiezingen gezien in de buurt van Donald Trump.

55. Vadim Trincher

Trincher was, samen met Alimzjan Tochtachoenov, Anatoli Goloebtsjik en Hillel Nahmad, leider van twee Russisch-Amerikaanse misdaadfamilies, Taiwantsjik-Trincher en Nahmad- Trincher, die 'internationale sportweddenschappen' organiseerden en meer dan 100 miljoen dollar uit de voormalige Sovjet-Unie afroomden. Ze werkten vanuit de zesendertigste etage in Trump Tower totdat ze in 2013 gepakt werden.

56. Michail Tsjernoj

Miljardair en oligarch die samen met zijn broer Lev aan het hoofd stond van de Trans-World Group. Kreeg de Russische aluminiumindustrie in zijn greep, en verkreeg een enorm aandeel in het verwerken en distribueren van andere metalen en aardolieproducten. Naar verluidt heeft Tsjernoj de Russische centrale bank voor meer dan 100 miljoen dollar opgelicht en de fbi denkt dat hij een van de belangrijkste Russische misdaadfiguren is. In de jaren negentig werkte Tsjernoj samen met de Tsjodiev-groep. Tsjernoj werkte ook samen met Semjon Kislin, die een oude bekende was van Trump en die een partnerschap had met Tamir Sapir, een van de financiers van Trump SoHo.

57. Vitali Tsjoerkin

Russische ambassadeur bij de VN. Tsjoerkin ontmoette Trump in 1986 en organiseerde samen met Joeri Doebinin Trumps reis naar Moskou in 1987. Tsjoerkin overleed in 2017 in New York.

58. Viktor Vekselberg

Een lid van de intieme kring rond Poetin; grootste aandeelhouder van de Bank of Cyprus, waarin hij investeerde toen Wilbur Ross, die sindsdien Trumps minister van Economische Zaken is geworden, de vicevoorzitter van deze bank was.

59. Natalja Veselnitskaja

Een Russische juriste voor Denis Katsivs in Cyprus gevestigde Prevezon Holdings. Zij organiseerde in juni 2016 de ontmoeting in Trump Tower met onder meer Donald Trump jr., Jared Kushner en Paul Manafort. Veselnitskaja was informante geweest voor Joeri Tsjaika, de procureur-generaal van Rusland. De ontmoeting ging over de belofte om schadelijke informatie over Hillary Clinton te overhandigen aan de Trump-campagne, en ook over de mogelijke opheffing van de sancties tegen Rusland. Veselnitskaja heeft nauwe banden met de Agalarovs.