Trumps kandidaat-minister van Arbeid trekt zich terug

Andrew Puzder, CEO van CKE Restaurants Inc, dat onder meer de fastfoodketens Hardee's en Carl's Jr. bezit, zou vandaag donderdag voor de bevoegde Senaatscommissie verschijnen, maar voor het zover kon komen liet Senaatsleider Mitch McConnell weten dat vele Republikeinen twijfels hadden over zijn kandidatuur. Maar liefst 7 van de 52 Republikeinen hebben publiekelijk gezegd dat het geen uitgemaakte zaak was dat ze Puzder zouden ondersteunen. Daardoor zou Puzder potentieel in de minderheid gesteld worden,...