Trumps inreisverbod opnieuw geblokkeerd

Een rechter op Hawaï had het inreisverbod in maart geblokkeerd, kort voordat de maatregel had moeten ingaan. Hawaï vindt dat het decreet van Trump moslims discrimineert en stelt ook dat de economie van de staat, die zeer afhankelijk is van het toerisme, wordt geschaad.

De Amerikaanse overheid was in beroep gegaan tegen die uitspraak, maar werd maandag in het ongelijk gesteld. De blokkering van het inreisverbod werd in grote mate bevestigd door de rechter in Seattle. De uitspraak heeft betrekking op het nieuwe anti-immigratiedecreet, nadat de Amerikaanse rechtbanken ook al een eerste decreet hadden geblokkeerd.

Volgens de maatregel van Trump zouden mensen uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen 90 dagen lang de VS niet binnen mogen. Vluchtelingen zouden 120 dagen niet toegelaten worden.