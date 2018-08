Trumps ex-campagneleider Manafort schuldig verklaard

Manafort hangt nu een gevangenisstraf boven het hoofd. Hij riskeert de rest van zijn leven achter de tralies door te brengen. Hij wordt onder meer verweten dat hij miljoenen inkomsten verzweeg aan de financiële instanties van zijn activiteiten als politiek adviseur in Oekraïne. Ook zou hij banken voorgelogen hebben om voor 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) krediet te verkrijgen.

Manaforts ex-medewerker en metgezel Rick Gates bracht de beklaagde in nauwe schoentjes. Hij zei dat hij samen met zijn baas vijftien zwarte buitenlandse rekeningen in stand had gehouden. In opdracht van de beklaagde zou hij van daaruit sommen geld naar Manafort gestort hebben. Die zijn vervolgens aangegeven als kredieten, in plaats van inkomsten, om belastingen te ontduiken.

Het openbaar ministerie zei op het proces dat Manafort met de overschrijvingen van de rekeningen dure kledij, auto's en huizen kocht. Manaforts verdediging gaf Gates de schuld van de illegale afspraken. Gates gaf op het proces toe dat hij geld uit het bedrijf verdonkeremaand heeft.

Het proces tegen Manafort was het eerste dat plaatsvond in het zog van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Maar de beschuldigingen hadden niets te maken met de kern van Muellers onderzoek. Daarin gaat het in de eerste plaats over de vraag of er bij de presidentsverkiezingen van 2016 afspraken waren tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Trump noemt Muellers onderzoek een 'heksenjacht'. Over de veroordeling van Manafort dinsdag zei hij: 'Paul Manafort is een goede man. Hij werkte de voorbije jaren met veel personen samen. Ik ben daar zeer triest over', zei de president. 'Dit heeft niets te maken met de Russische collusie', zei Trump aan journalisten in Charleston, West Virgina. Later op de dag zal hij er aanhangers toespreken. 'Dit is een heksenjacht en een schande.'

Manafort leidde van juni tot augustus 2016 het campagneteam van de Republikeinen. De lobbyist en politiek adviseur was onder meer verantwoordelijk voor het binnenhalen van voldoende steun binnen de partij om Trumps nominatie veilig te stellen. Al jarenlang was hij adviseur van conservatieve Republikeinen. Hij werkte ook voor andere presidenten, onder wie Ronald Reagan en George Bush.

Vanaf september moet Manafort terechtstaan in een ander proces. In het proces in hoofdstad Washington moet hij zich onder meer verantwoorden voor witwaspraktijken, valse verklaringen en criminele samenzwering. Ook hiervoor heeft Manafort niet schuldig gepleit.