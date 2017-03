Trumps eerste begroting: 54 miljard extra voor Defensie, VN maakt zich zorgen

In de begroting voor het fiscale jaar 2017-2018, dat op 1 oktober begint, zijn er een aantal departementen die fel moeten inleveren. Milieudienst EPA (Environmental Protection Agency) moet volgens de begroting dertig procent besparen. Mogelijk wordt er ook stevig gehakt in de Amerikaanse bijdragen voor de klimaatakkoorden van Parijs.

Krijgen nog met de hakbijl te maken: de ministeries van Onderwijs, Gezondheid, Landbouw en Buitenlandse Zaken. In dat laatste departement is het vooral de buitenlandse hulp die het moet ontgelden. Ook de openbare omroep CBP moet volgens de begroting op eigen benen staan.

Waar dat bespaarde geld naartoe gaat, is geen verrassing: 54 miljard dollar extra voor defensie en voor het uitzetten van mensen zonder papieren. Ook de fameuze muur langs de grens met Mexico krijgt plaats in de begroting. Volgens De Volkskrant wil Trump daar in deze begroting 1,5 miljard voor uittrekken, daarna 2,6 miljard.

Kritiek van Congres

Onder Republikeinen waren de reacties op de begroting gemengd, en dan vooral omdat besparingen op het ene vlak alsnog teniet gedaan worden door verhoogde uitgaven voor onder meer het Pentagon. Ook over de besparingen op buitenlandse hulp was het Congres bijzonder kritisch. Zo merkte een volksvertegenwoordiger volgens persagentschap Reuters op dat internationale programma's zichzelf terugbetalen: 'Ze helpen de nationale veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten en zorgen ervoor dat de werkgelegenheid groeit.'

Aan het voorstel van begroting wordt na feedback van het Congres hoe dan ook nog gesleuteld. Center for American Progress, a liberal think tank in Washington.

In zijn ontwerp stelt Trump dat Washington nog hooguit 25 procent van de kosten van 'vredeshandhavende operaties' wil ophoesten. De Verenigde Naties (VN) waarschuwden meteen voor een 'abrupte reductie' van de Amerikaanse financiële bijdragen aan de volkerenorganisatie. Het opdrogen van de VS-fondsen zou het werk van secretaris-generaal Antonio Guterres om de VN te hervormen fel bemoeilijken.

De VN zeggen anderzijds wel te beseffen dat moet nagekeken worden of er geen minder dure manieren zijn om de 'gemeenschappelijke doelstellingen' van de lidstaten te verwezenlijken. Een woordvoerder van Guterres zei dat de VN-baas over de kwestie al herhaaldelijk heeft gepraat met de VS-ambassadrice bij de VN, Nikki Haley.