Trumps afspraak met Juncker is meer dan een zakelijke deal

'I came for a deal and I have a deal', zei Jean-Claude Juncker nadat hij met een kus afscheid had genomen van de Amerikaanse president Donald Trump. De verguisde voorzitter van de Europese Commissie was tevoren door de hele wereldpers nog weggezet als een dronken lor. Voor zijn vertrek vroeg half Europa zich daarom af wat Juncker in 's hemelsnaam in Washington kon gaan doen. Uiteindelijk niet zoveel, bleek achteraf. Maar toch genoeg om de economische relaties tussen de VS en Europa voorlopig in rustiger water te sturen.

